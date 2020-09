Sunt despartite de 32 de ani, dar se iubesc la NEBUNIE! Actrita mai tanara le-a dat o PALMA criticilor. "E femeia cea mai frumoasa pe care am vazut-o"

Actritele Sarah Paulson (45 de ani) si Taylor Holland (77 de ani) formeaza unul dintre cele mai neconventioanale cupluri de la Hollywood.

Diferentele de varsta uriase intr-o relatie dintre un barbat si o femeie sunt la ordinea zilei, insa putina lume accepta o legatura similara intre doua persoane de sex feminin.

In acest sens, cel mai cunoscut exemplu e oferit de Sarah Paulson si Taylor Holland, care formeaza o pereche in ciuda faptului ca sunt despartite de mai mult de trei decenii de viata. In cel mai recent interviu, pentru presa americana, Sarah a fost pusa sa raspunda nenumaratelor critici pe care le-a primit pe marginea acestui subiect delicat.

"Din pacate, exista un mod de gandire in care varsta conteaza. Imbatranirea nu inseamna ca nu mai simtim atractie pentru alti oameni", a spus Sarajh Paulson, cunocuta utilizatorilor Netflic cu rolul din filmul "Ratched".

Cele doua actrite se cunosc de 15 ani, dar abia in 2016 si-au oficializat legatura sentimentala. "Tot ce pot spune e ca sunt foarte indragostita si ca persoana respectiva este Holland Taylor. E probabil cea mai frumoasa femeie pe care am vazut-o vreodata", spunea Sarah Paulson in urma cu 4 ani.