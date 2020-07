Stop pe PIEPT si cos! Numai o BRAZILIANCA putea sa faca asa ceva cu o minge de fotbal. Imagini FABULOASE cu cea mai talentata jucatoare

Natalia Guitler (33 de ani) e o polisportiva recunoscuta pentru calitatile sale de a "imblanzi" mingea.

Nu degeaba e nascuta in Brazilia, in apropiere de Copacabana, are origini argentiniene (parintii sai au plecat din tara lui Messi) si e o buna prietena a celebrului Ronaldinho. Este vorba despre Natalia Guitler, care face performanta intr-o disciplina extrem de iubita pe plajele sud-americane, voleiul cu piciorul. Interesant e si faptul ca Natalia a cochetat la un moment dat cu tenisul profesionist, oprindu-se insa undeva in jurul locului 400 mondial.

Avand niste abilitati impresionante de a manevra mingea de fotbal, Guitler isi incanta fanii de pe Instagram cu diverse executii de efect. Asa s-a intamplat si cu ultimul material video, care a focut furori, brazilianca reusind dupa cateva incercari esuate sa faca un stope pe piept si sa directioneze balonul intr-un cos improvizat.