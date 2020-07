Starul Playboy din Romania care a ajuns vedeta mondiala dupa ce a spus ca nu poate dormi din cauza SINGURATATII! Imaginile INTERZISE care le-au luat mintile englezilor

Loredana Chivu (30 ani) a depasit granitele Romaniei si deja apare pe paginile tabloidelor din afara.

Numita recent 'Modelul Playboy uluitor" de cotidianul englez Daily Star, intr-un articol in care se plangea de singuratatea ei, Loredana Chivu a atras atentia cu formele sale.

Tunata din cap pana in picioare, Chivu se posteaza in ipostaze cat mai indecente pe retelele de socializare. Mai mult dezbracata in pozele ei, modelul cu jumatate de milion de urmaritori are un singur 'defect': nu isi poate gasi jumatatea.