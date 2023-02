Mădălina Daminuță, soția fotbalistului legitimat în trecut la Dinamo și Inter Milano, a început să activeze pe OnlyFans. Bruneta, care a fixat un abonament de 22 de dolari pe lună pe platforma cu contiținut explicit, a mărturisit că a primit numeroase reproșuri de când a recurs la această decizie.

„Acum e chiar o modă cu această platformă de OnlyFans. Toată lumea cred că o și cunoaște. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar chiar nu este nimic greșit. Și marile vedete au acest Only în care își postează tot felul de activități, chiar nu este nimic greșit.

Eu acum o să postez reclame de tot felul la lenjerie intimă sau poze puțin mai picantă, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie”, a mărturisit Mădălina Daminuță pentru Antena Stars.

Totodată, soția fotbalistului a precizat că Cristian Daminuță nu este gelos că partenera sa postează fotografii nud pe OnlyFans. Mai mult, din spusele bruenetei, acesta o susține necondiționat și nu este deloc gelos că alți bărbați o văd în ipostaze intime.

„El este foarte deschis. Am noroc pentru că este înțelegător, nu are nimic împotrivă, chiar mă susține, este de acord. Nu a fost nici gelos. Nu are de ce. El mă ajută în ceea ce vreau să fac și în ceea ce îmi doresc eu mai mult. El mă va susține în tot ceea ce îmi doresc eu să fac”, a adăugat soția lui Cristian Daminuță.

Unde a ajuns să joace Cristian Daminuță. A înscris un gol în ultima etapă

Legitimat la începutul sezonului la ACS Poli Timișoara, în liga a treia, formație desființată însă în această toamnă, Cristian Daminuță și-a găsit repede un angajament, tot în județul Timiș, dar în Divizia D!

Ajuns la 31 de ani, fostul jucător de la Inter Milano, AC Milan, Dinamo sau Viitorul Constanța evoluează acum la CSO Deta, echipă care se află pe locul 6 (din 20) în campionatul județean din Timiș după 18 etape.