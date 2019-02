SOCANT! Presedintele Mexicului opreste razboiul impotriva traficantilor de droguri! "Nu mai vrem sa ii prindem"

Presedintele Mexicului ia o decizie socanta.

Andrés Manuel López Obrador, presedintele Mexicului, a facut un anunt socant. Acesta spune ca nu mai vrea sa ii prinda pe marii traficanti de droguri, iar razboiul impotriva drogurilor se incheie.

Acesta motiveaza prin faptul ca razboiul a dus la prea multa violenta, foarte multi civili avand de suferit din cauza inclestarilor dintre traficanti si armata sau politie, unele sate fiind nevoite sa se mute cu totul pentru a iesi din zona de razboi.

Decizia este una socanta, avand in vedere ca in acest moment cel mai mare traficant de droguri este judecat in SUA, iar acesta, Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, acuza ca procesul are loc pentru a-l scapa pe Ismael Zambada, care se ascunde in Mexic, iar autoritatile nu vor sa il prinda si sa il extradeze.

De-a lungul timpului, presedintii ce au fost la conducerea Mexicului au avut pozitii diferite fata de razboiul impotriva traficantilor, insa nu se astepta nimeni ca in 2019 Mexicul sa renunte la urmarirea acestora.