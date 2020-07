Socant! Ce nume au putut sa-i puna parintii acestui copil: "Ni s-a spus ca viata lui va fi un esec total daca nu renuntam!"

Au mers pana la capat cu ideea lor, desi autoritatile i-au descurajat!

Dan si Mandy Sheldon si-au castigat dreptul de a-si numi baietelul de 4 luni Lucifer! Functionarii de la registratura au refuzat initial sa le accepte numele din cauza conexiunilor pe care le are in zona mistica.



"Doamna de la biroul de inregistrari pentru nou-noascuti ne-a zis ca nu va putea sa isi gaseasca un loc de munca si ca nici profesorii nu vor dori sa-l accepte la cursuri. Am incercat sa-i explic ce inseamna numele in limba greaca, adica 'aducator de lumina'. N-am putut s-o convingem", a dezvaluit tatal copilului pentru The Sun.

Parintii au dus cazul in instanta. "Registratoarea noastra a simtit ca e de datoria ei sa le spuna parintilor micutului ce conotatii are numele pe care vor sa i-l dea. A procedat corect, apoi si-a sunat superiorii pentru a lua impreuna o decizie", a declarat purtatorul de cuvand al instantei civile din Derbyshire.