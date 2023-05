În acest an, Adrian Mutu (44 ani) a sărbătorit 8 ani de căsnicie cu Sandra (29 ani), soția sa. Față de celelalte relații sau căsnicii, actualul antrenor al Rapidului a mărturisit că împreună cu actuala parteneră de viață a ajuns la o conexiune profundă, care se aplică și la nivel mental.

Adrian Mutu trăiește fericirea supremă alături de Sandra

„Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de 8. Dragostea adevărată e eternă, două persoane, atunci când se iubesc cu adevărat... nu poți să și urăști. Dragostea aia cu foc nu știu cât durează, nu am stat să mă gândesc. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că sunt OK și în momentul de față. Normal că intervine obișnuința. Bine, nici nu aș vrea să trăiesc tot timpul butterfly-ul ăla. Toți, cu cât înaintăm în vârstă, ar trebuie să ne gândim, tot ce am simțit noi când eram mici, toate astea, gata, am fost acolo. Dragostea dintre mine și soția mea e mult mai profundă, și la nivel mental”, a declarat Adrian Mutu la podcastul „Da, Bravo!”.

Totodată, antrenorul Rapidului a subliniat că are o relație foarte bună cu soacra sa. Iar acest lucru ajută enorm în armonia căsniciei.

„Da, ajută, e important. Cu soacra actuală, da, am (n.r. o relație foarte bună). Cel mai mult îmi place, atunci când gătește, sunt ficățeii, face niște ficăței extraordinari. Nu știu, cred că e rețeta ei”, a mai spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu și soacra sa au o pasiune comună: gătitul

„Am făcut o singură dată sarmale. Am făcut și ardei umpluți. O sunam pe mama atunci când eram în Emirate. Îmi place să gătesc, pentru că mă relaxează. Dacă te uiți ce cuțite am, zici că sunt vreun bucătar. Știu să fac creveți, toate tipurile de paste. La sos e vrăjeala, șmecheria”, a precizat Mutu.