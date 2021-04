Si-a parasit iubitul inaintea nuntii si a intrat intr-o relatie cu tatal acestuia! Cazul comentat acum de toata lumea. Ce a putut sa spuna tanara de 25 de ani

In cazul lor, viata bate filmul fara drept de apel!

Mackenzie Yocum a inceput o relatie cu tatal logodnicului ei chiar cand iubitul oficial incepuse sa faca planurile de nunta. Fata de 25 de ani si parintele de 61 au tinut totul secret timp de 6 luni. Tanara din Illinois nu-si reproseaza nimic in relatia complicata in afara faptului ca n-a facut totul public mai devreme.

Recent, Mackenzie a devenit mama.

"Ar fi trebuit sa fim sinceri si sa recunoastem ca nu suntem fericiti. Exista tradare emotionala si tradare fizica. Tradarea emotionala a durat un an, iar cea fizica sase luni. Am petrecut 6 ani cu fiul sau, dar Jeff a fost mereu atat de primitor cu mine. Nu eram fericita inainte. Jeff nu era nici el, tocmai trecea printr-un divort cand am ales sa fim impreuna", a spus Mackenzie, citata de Mirror.

Jeff are 3 copii cu prima sotie, de care a divortat in 2018. Unul dintre fiii sai a cunoscut-o pe Mackenzie in liceu, iar dupa o relatie de 4 ani au decis sa se logodeasca.