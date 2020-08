Si-a anuntat intrarea in lumea filmelor NECENZURATE si a facut-o cu STIL! Milioanele de euro se vor aduna in contul ei. Pe vremuri era actrita Disney

Americanca Bella Thorne (22 de ani) a luat decizia curajoasa de a se inscrie pe o platforma care livreaza materiale erotice contra-cost.

Frumoasa Bella a schimbat total macazul in ceea ce priveste cariera de actrita. Dupa ce in perioada 2010-2013 i-a distrat pe copii in seria Shake It Up de pe canalul Disney Channel, ea s-a reprofilat acum si ii va "distra" doar pe adulti. Asta pentru ca, dupa o perioda lunga de gandire, Bella Thorne si-a anuntat milioanele de fani de pe Instagram ca si-a facut un cont pe OnlyFans.

N-a fost insa un simplu anunt, Bella alegand s-o faca intr-un mod spectaculos, cu un videoclip in care apare in mai multe ipostaze sexy, inclusiv cu un colier pe care se poate citi cuvantul "SEX". Tinand cont de notorietatea sa, specialistii estimeaza ca Bella Thorne va depasi foarte rapid milionul de euro cu ajutorul filmelor deocheate pe care le va distribui abonatilor.