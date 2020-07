Se iubeste cu cea mai cautata actrita din filmele pentru adulti si raspunde la intrebarea pusa de MILIOANE de barbati! Cum sunt noptile cu ea: "E fenomenala!"

Lana Rhoades si Mike Majlak formeaza un cuplu din luna ianuarie.

Cei doi s-au cunoscut printr-un prieten vlogger pe care il aveau in comun, Logan Paul. El i-a facut cunostinta lui Mike cu Lana, care a renuntat la productiile pentru adulti.

Cu toate ca nu mai face filme pentru adulti, Lana este in continuare cea mai cautata actrita de pe Pornhub, iar intrebarea a milioane de barbati pe care Mike o primeste zilnic este cum a reusit sa treaca peste meseria pe care iubita lui a avut-o.

Barbatul a raspuns tuturor intrebarilor intr-un vlog facut alaturi de Lana. Clipul a strans 6 milioane de vizualizari.

"Nu am aceleasi obiceiuri ca restul oamenilor. In timp ce altii se 'lupta' cu trecutul cuiva, pentru mine este extrem de usor sa trec peste trecutul ei si sa o vad asa cum este. Nici macar nu cred ca este ceva gresit in ceea ce a facut, fetele sunt libere sa faca ce vor cu corpul lor, le sprijin.

Dar ea nu vorbeste cu mine despre ce am facut in trecutul meu, nici eu nu vorbesc cu ea despre asta. Problema este ca parintii le baga in cap copiilor ca este extrem de gresit sa ai relatii sau ca e nebunie ca o fata sa se culce cu cativa barbati inainte sa te cunoasca pe tine", a spus Mike in vlog.