Scena de sex care a facut-o MANDRA pe Kate Winslet. Nu e cea din "TITANIC" si nu e cu un barbat! Actrita a regizat TOTUL

Noul film "Ammonite" i-a adus cunoscutei actrite una dintre cele mai mari satisfactii profesionale.

Kate Winslet (44 de ani) si-a castigat celebritatea cu ajutorul mega-productiei "Titanic", iar scena erotica in compania lui Leonardo DiCaprio a devenit o referinta in domeniu. Totusi, actrita britanica a avut parte de o experienta mult mai intensa, cu ocazia filmarilor la "Ammonite", o drama romantica bazata pe o relatie de dragoste intre doua femei.

Filmul regizat de Francis Lee nu duce lipsa de scene de sex, iar cea mai intensa dintre ele a fost comentata chiar de Kate Winslet, care a avut-o ca partenera de platou pe Saoirse Ronan. "Saoirse si cu mine am regizat totul. Cu siguranta nu e ca si cum ai manca un sendvis", a precizat Kate in termeni metaforici.

"Francis era foarte stresat, in mod firesc. I-am spus: «Asculta, lasa-ne pe noi sa rezolvam. Si am facut-o. Vom incepe de-aici, ne vom saruta asa, sanii, te duci acolo, apoi faci asta, urci aici» M-am simtit mai mandra ca niciodata in ceea ce priveste scenele de dragoste", a completat Kate Winslet.