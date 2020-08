S-a facut de RAS! Un reporter TV a comis-o si toata lumea a auzit! "Am un sef grozav si voi reveni pe ecrane si maine!" :)

Reporter la Canalul 9 din Australia, Lana Murphy a injurat la TV dupa ce a fost pusa in dificultate de inregistrarea unei transmisii la fata locului.

Jurnalista dadea un raport despre persoanele care nu respecta regulile carantinei pentru Covid-19, iar la un moment dat s-a incurcat si a injurat pe camera: "Sa-mi f*t viata", a spus tanara.

Totul putea fi evitat, deoarece transmisiunea nu era live. Tanara a fost filmata din nou dupa aceea, insa cameramanul a trimis din greseala filmarea nepotrivita catre editori. Acestia nu au verificat-o si totul a ajuns sa fie vazut de toata lumea.

Lana si-a cerut scuze pe Twitter: "Multumesc pentru prietenii iubitori si scuze celor care au vazut asta. Din pacate, versiunea gresite a unei pre-inregistrari a ajuns sa fie transmisa, dar, din fericire, am un sef grozav si voi reveni si maine pe ecranele dumneavoastra", a spus tanara jurnalista.

The whole of Melbourne feels the same as @LanaMurphy right now. #FML pic.twitter.com/8Oo9GrbX2J