S-a descoperit COMOARA lui Diego Maradona. Unde era ascunsa si valoarea INESTIMABILA

Presa argentiniana a scos la lumina inventarul lucrurilor la care Diego Maradona tinea cel mai mult, pastrate intr-un loc special.

Un depozit din Beccar, un orasel din apropierea metropolei Buenos Aires, este locul ales de fostul mare fotbalist sa-si ascunda "comoara". Nu este vorba despre aur sau despre sume de bani colosale, ci despre un sir de obiecte si amintiri inestimabile ca valoare, culese de Diego Maradona pe parcursul vietii.

In legatura cu fotbalul, Diego a pastrat o sumedenie de tricouri si ghete, inclusiv de la fostul sau ginere, Kun Aguero. De asemenea, o minge de platina primita de la FIFA, dar si fotoliile pe care statea in perioada petrecuta la Dubai, plus alte cadouri de la seici.

Nu puteau lipsi o amintire scrisa si semnata de Fidel Castro, fostul dictator cubanez, precum si chitara cu care Andres Calamaro i-a compus o melodie celebra care spune printre altele "Maradona nu e oarecare, e un om atasat de o minge de piele".

In depozitul respectiv au mai fost gasite piese vestimentare purta de Maradona la diverse ceremonii, inclusiv pijamalele "animal print" cu care si-a sarbatorit ziua de nastere in 2016.