ROMANIA - MALTA, PROTV: Iubita lui George Puscas, aparitie de senzatie inainte de meci. FOTO

George Puscas e sustinut din nou de familie si iubita in tribunele stadionului Ilie Oana la meciul cu Malta.

Romania intalneste Malta de la ora 19 in direct la PROTV in preliminariile EURO 2020. Nationala nu mai are voie sa faca pasi gresiti dupa infrangerea cu Spania de pe National Arena, dar Contra trimite in teren trei debutanti: Rus, Stefan si Bordeianu.

George Puscas e din nou titular in atac, alturi de Florin Andone, marcatorul din meciul cu Spania. Puscas e sustinut de toata familia sa din nou, dar si de iubita Fabiola, cea care ii este alaturi de cateva luni. Fabiola si-a facut aparitia si pe National Arena la meciul cu Spania.



