Reactia geniala a celui mai mare traficant din lume cand e intrebat ale cui sunt tonele de cocaina gasite la el acasa :))  

Ce a declarat El Chapo despre drogurile si armele gasite la el acasa.

Cel mai mare traficant de droguri din lume, "El Chapo" Guzman, urmeaza sa fie judecat in luna septembrie intr-un dosar exploziv. Acesta e acuzat de o gama variata de infractiuni, de la trafic de droguri de mare risc la crima, santaj si camatarie.

Acesta a fost arestat de mai multe ori in ultimii ani, insa a fost protagonistul unei evadari de pomina in urma cu 3 ani, fiind prins in cele din urma de politisti. Guzman e intr-o inchisoare din SUA, acolo unde asteapta sa fie judecat.

Culmea, desi e recunoscut ca fiind cel mai mare traficant de droguri din lume, mexicanul neaga orice acuzatie i se aduce. Acesta a fost chemat sa recunoasca faptul ca i-au fost gasite in casa tone de droguri, de la cocaina la heroina si metanfetamina, peste 40 de pistoale automate AK-47, alaturi de alte arme.

Reactia lui El Chapo a fost simpla. Acesta a declarat in fata judecatorului ca "nu sunt ale mele", raspuns la care nu se asteptau nici judecatorul, nici procurorii ce l-au pus sub acuzare.

Procesul se anticipa sa dureze in jur de 3 luni, insa strategia lui El Chapo se pare ca va prelungi considerabil durata procesului, urmand a fi chemati zeci de martori in tribunal pentru a demonstra ca drogurile si armele erau ale sale.

Sursa: New York Post