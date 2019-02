Procurorii au chemat 54 de martori impotriva sa, El Chapo a chemat unul singur! Cine e martorul surpriza

El Chapo are probleme in a se apara.

Cel mai mare traficant din lume este in plin proces in SUA. Acesta este acuzat de foarte multe crime, insa, surprinzator, a pledat nevinovat. In mod normal, El Chapo ar fi fost condamnat la pedeapsa cu moartea, insa o clauza din contractul de extradare cu Mexicul interzice acest lucru.

Mexicanul are probleme in proces, procurorii aducand nu mai putin de 54 de martori care au depus marturie impotriva trecutului sangeros al lui El Chapo, in timp ce acesta a reusit sa aduca un singur martor.

Este vorba despre un fost agent FBI, cel care a venit sa depuna marturie pentru a-l ajuta pe El Chapo. Acesta a spus ca in 2017 s-a intalnit cu un alt agent care se ocupa de investigarea lui El Chapo, si despre care a aflat apoi ca este corupt.

Agentul FBI ar fi incercat sa obtina un ordin judecatoresc impotriva agentului corupt, insa a fost blocat de sefii sai, avocatul lui El Chapo incercand sa demonstreze ca este o adevarata campanie impotriva clientului sau.