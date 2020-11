Procesul pentru CRIMA se apropia de final, dar s-a auzit un SFORAIT. Incredibil cine dormea in sala de judecata

Un eveniment rar intalnit s-a produs la un tribunal din orasul australian Sydney, in timpul unor audieri extrem de importante.

O femeie a carei nume n-a fost divulgat a fost eliberata din functia de jurat in cadrul unui proces pentru crima, motivul fiind unul halucinant. Astfel, desi pare greu de imaginat un asemenea scenariu, australianca respectiva a adormit in banca juratilor, acolo unde se afla alaturi de alte 14 persoane.

Judecatorul Peter Hamill a fost cel care a observat-o pe femeie dormind, precizand chiar ca s-au auzit inclusiv sforaituri. Momentul in care s-a petrecut evenimentul era unul important, in faza audierilor finale, astfel ca a fost pusa la indoiala capacitatea juratului de a lua o decizie in deplinatatea cunostintelor despre caz.

Femeia, care a pus intamplarea pe seama unor afectiuni medicale, a fost eliberata din functie, iar procesul a continuat, in cauza fiind un asasin platit care a omorat o persoana intr-o reglare de conturi legata de traficul de droguri.

