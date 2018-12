Pare banc, dar nu e! :) Ce a facut blonda care si-a dus masina electrica la BENZINARIE! VIDEO

Tot mai multi oameni isi cumpara masini electrice. Nu toti stiu ce sa faca cu ele.

Pare un banc cu blonde, dar nu e. O femeie a fost surprinsa la pompa intr-o benzinarie cu un automobil electric Tesla. Masina are statii speciale de incarcare ce nu se gasesc in benzinarii. Femeia s-a invartit in jurul masinii, iar apoi a incercat sa introduca benzina in "rezervorul" electric.

Oamenii care asteptau la rand la pompa s-au distrat copios si au filmat-o, iar pana la urma au decis sa-i faca un bine si sa-i spuna ce fel de masina conduce. Imaginile au ajuns pe net insa, iar acum femeia este subiect de bancuri cu blonde.