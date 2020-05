O companie uriasa care produce autovehicule ar putea disparea de pe piata! Avertisment fara precedent primit de la Guvern! Ce s-a intamplat

Un brand cunoscut de autovehicule ar putea sa dispara de pe piata.

Compania de autovehcule Renalut, ar putea disparea daca nu va primi in cel mai scurt timp ajutor pentru a face fata crizei provocate de pandemia de coronavirus. Anuntul a fost facut de ministrul francez al Finantelor, Bruno Lei Maire, care a adaugat ca producatorul de autovehicule ar trebuie sa se adapteze situatiei, potrivit Reuters.

"Da, Renault ar putea disparea", a declarat Le Maire pentru Radio Europa 1.

Le Maire a mai spus pentru Le Figaro ca in acest moment continua discutiile pentru un credit in valoare de 5 miliarde de euro pentru a ajuta Renault. Guvenrul francez a afirmat in repetate randuri ca producatorii auto francezi ar trebuie sa readuca mai multe capacitati de productie in Franta, in schimbul spirijinului guvernamental, si doreste ca acestia sa dezvolte masini ecologice.

Renalut face parte dintr-un parteneriat cu companiile japoneze Nissan si Mitsubishi Motors, iar pe data de 27 de mai se va anunta o strategie reinnoita.

