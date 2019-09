Andrei Radu se iubeste cu o frumoasa studenta din Constanta.

Andrei Radu a dat lovitura: e titular in Serie A, om de nationala si de curand intr-o relatie cu frumoasa Doris din Constanta, o studenta la ASE. Cei doi s-au ferit sa se afiseze in primele luni de relatie, insa acum nu mai au nimic de ascuns. Ei au pozat in momentul in care se saruta tandru intr-un local.



