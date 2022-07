Curtat de Chelsea și Barcelona, Raphinha (25 ani) a ales clubul de pe Camp Nou ca noua destinație. Leeds United a primit 58 de milioane de euro, iar atacantul brazilian a semnat un contract valabil până în 2027.

Raphinha a venit la prezentarea oficială cu iubita sa, Natalia Rodrigues (23 ani). Cei doi sunt împreună de doi ani, iar tânara l-a urmat și-n Anglia, când evolua pentru echipa pregătită de Marcelo Bielsa (66 ani).

Natalia este un influencer la început de drum și are o comunitate de peste 65 de mii de urmăritori pe Instagram. Doar în ultimele ore, de când a fost zărită la prezentarea oficială a lui Raphinha, a câștigat peste 10.000 de urmăritori.

Raphinha: „Sper să fac jumătate din câte a făcut Ronaldinho!”

„Sper să fac jumătate din ceea ce au făcut idolii mei brazilieni aici. Este o onoare imensă să mă aflu aici. Am mulți idoli care au trecut pe aici și care au scris istorie. Am visat de mic la acest lucru, atât eu, cât și familia mea. Voi da tot ce am mai bun pentru ca Barca să redevină Barca.

Am vorbit de multe ori cu Xavi, a fost o onoare. Un jucător mare și își construiește o carieră incredibilă ca antrenor. Am încredere că mă pot ridica la dorința lui de a mă face un jucător mare și putem uni asta cu dorința mea de a triumfa”, a declarat Raphinha la conferința de presă.