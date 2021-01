Nu le-a venit sa creada! Romanii acuzati de JAFUL SECOLULUI si-au aflat SENTINTA si au inceput sa planga. Si procurorii au ramas FARA CUVINTE

Cei patru romani despre care s-a spus ca au dat cea mai mare spargere din istoria Marii Britanii au fost judecati.

Maria Mester (foto), fiul ei Emil Bogdan Savastru, Sorin Marcovici si Alexandru Stan sunt compatriotii nostri care au fost suspectati la finalul anului 2019 de "jaful secolului". Hotii au spart atunci mai multe case dintr-un cartier de lux al Londrei, sustragand bani si bijuterii a caror valoare a fost estimata la aproape 30 de milioane de euro. Printre victime s-au numarat actualul antrenor al echipei de fotbal Chelsea, Frank Lampard, regretatul proprietar al clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, si Tamara Ecclestone, fiica magnatului din Formula 1, Bernie Ecclestone.

Tribunalul Isleworth Crown Court a dat verdictul in acest caz, iar romanii au fost achitati, in lipsa unor probe concludente care sa scoata in evidenta ca ei au orchestrat atacurile. Conform surselor citate de presa din Albion, au inceput sa planga la aflarea sentintei, intr-o manifestare de eliberare. Singurul care a fost condamnat a fost Emil Savastru, pentru acuzatia de furt a unei genti si a unui ceas care nu ii apartineau in momentul in care a fost arestat, barbatul urmand sa-si afle pedeapsa in perioada urmatoare.