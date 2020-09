Nu l-au iertat! Luptatorul Navid Afkari a fost EXECUTAT intr-o inchisoare din Iran. Motivul pentru care a fost condamnat la moarte

In ciuda numeroaselor apeluri la clementa, justitia iraniana a mentinut pedeapsa suprema in cazul lui Navid Afkari.

Luptatorul a fost gasit vinovat pentru ca a injunghiat mortal un agent de paza in timpul unor manifestatii de strada din 2018. Astfel, la 10 zile dupa ce a fost condamnat la moarte, Navid a fost executat intr-o inchisoare din Shiraz.

Iranienii n-au tinut cont de multitudinea de reactii de dezaprobare venite din partea gruprurilor de aparare a drepturilor omului, inclusiv presedintele american Donald Trump insistand ca pedeapsa aplicata sportivului de 27 de ani sa nu fie pusa in aplicare.

Televiziunea iraniana a prezentat in schimb o confesiune a lui Nafkari, despre care se spune ca ar fi fost facuta cu forta, sub amenintarea torturii: "Am lovit de doua ori, o data si apoi inca o data".