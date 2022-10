Paulo Dybala (28 ani) a început cu dreptul noua aventură la AS Roma. În cele 7 meciuri din Serie A, mijlocașul ofensiv a punctat de 4 ori și a oferit două pase decisive, în timp ce în grupele UEFA Europa League a marcat un gol în cele două partide disuputate.

Iubita lui Paulo Dybala, atrasă de corpurile neînsuflețite

Dybala o duce foarte bine și pe plan sentimental. Are o relație de 5 ani cu Oriana Sabatini (26 ani), un cunoscut model argentinian. Iar recent, iubita jucătorului legitimat la AS Roma a vorbit în cadrul emisiunii „Nimeni nu spune nimic”, din Italia, despre noua sa pasiune.

„Sunt pasionată de corpurile neînsuflețite. Adevărul este că am o înclinație spre medicina legală. Toată viața am fost pasionată de moarte. Întotdeauna am făcut glume despre cum aș vrea să studiez medicina, iar acum, ca adult, am început să mă regândesc la asta.

Am descoperit chestia asta cu tanatologia (n.r. știință care se ocupă cu cercetarea semnelor, condițiilor, cauzelor și naturii morții, conform dexonline) și am aflat că se poate urma un curs destul de scurt și am zis : 'De ce nu?'. Nu știu ce se va întâmpla în ziua în care trebuie să fiu în fața unui cadavru. Am senzația că, probabil, îmi va cădea tensiunea. Deschiderea unui cadavru trebuie să fie ceva impresionant...”, a declarat Oriana Sabatini, potrivit Marca.