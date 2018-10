Nadia Comaneci, de la Halep la vedete din Formula 1! Cu cine s-a pozat in Mexico City

Nadia Comaneci ramane o vedeta la nivel international in ciuda faptului ca au trecut peste 40 de ani de la minunea din Montreal

Dupa ce s-a pozat alaturi de Simona Halep, Salma Hayek sau Katie Holmes, acum Nadia a trecut pe lista si o vedeta din Formula 1.

Romanca s-a afisat alaturi de Jackie Stewart in Mexico City. Acesta are acum 79 de ani si a fost de trei ori campion in Formula 1. Pentru prima data in 1969, iar apoi in 1971 si 1973 an in care s-a si retras.

Nadia ar putea sa-l intalneasca in Mexico City si pe starul Lewis Hamilton. Acesta si-a facut aparitia in cel mai populat oras din Mexic cu elicopterul personal.