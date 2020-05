Motivul ULUITOR pentru care Dennis Rodman a cerut divortul de Carmen Electra la DOAR 9 zile dupa nunta! Dezvaluirile modelului

Carmen Electra a fost casatorita pentru cateva luni cu o legenda a baschetului, iar motivul divortului este unul halucinant.

Modelul "Playboy" a avut o relatie cu legendarul Dennis Rodman, cel care a scris istorie alaturi de Michael Jordan si Scottie Pippen la Chicago Bulls.

Rodman are in palmares 5 titluri NBA, dintre care 3 cu Chicago Bulls si doua cu Detroit Pistons. Desi a cucerit totul cu Bulls, perioada petrecuta acolo a fost si cea mai agitata pe plan personal pentru fostul baschetbalist.

Escapadele sale erau deja renumite, iar relatia pe care a avut-o cu Carmen Electra a tinut prima pagina a tablodielor o buna perioada de timp.

Femeia a povestit cum a decurs relatia dintre ei intr-un interviu pentru Chicago Sun Times.

"Am facut schimb de numere de telefon, iar el ma suna si ma tot suna. Nu am raspuns, pana intr-un final cand i-am raspuns intr-o zi, iar el m-a invitat sa petrecem timp impreuna. Eu am acceptat. Dennis era considerat un baiat rau al baschetului, iar mie imi plac baietii rai", a declarat modelul.

Dennis Rodman si Carmen Electra s-au casatorit in Las Vegas in noiembrie 1998, iar la 9 zile dupa ceremonie, baschetbalistul a cerut anularea actelor pe motiv ca "avea probleme mintale in momentul casatoriei".

Cei doi s-au impacat dupa acel episod, insa au divortat in aprilie 1999.