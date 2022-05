De când s-a transferat la CFR Cluj, Marko Dugandzic (28 ani) nu a ieșit în relief cu evoluțiile sale. Însă, atacantul a făcut-o în mediul online, acolo unde i-a oferit Mirunei Milu 500 de euro pentru a realiza împreună un video erotic. Modelul a refuzat propunerea lui Dugandzic și l-a dat în vileag, postând pe Instagram conversația cu jucătorul lui Dan Petrescu (54 ani).

Ulterior, Miruna a oferit precizări și a dezvăluit că propunerile indecente ale lui Dugandzic nu s-au oprit la primul stadiu. După ce a fost refuzat, atacantul CFR-ului a încercat să o convingă pe tânără cu o fotografie de la solar.

Miruna Milu: „Eu nu sunt escortă!”

„Lumea crede că ce fac e prostituție. M-a enervat foarte tare abordarea. Mi-a vorbit foarte urât. Eu nici nu știam cine e. Am postat pentru că m-a deranjat mesajul. După o oră am văzut că am primit mesaje cu articole. Nu înțelegeam cine e.

Eu nu sunt escortă. E actor de filme porno sau fotbalist? Să se hotărască. Chiar nu am nevoie de bani. Pot să îi și împrumut. Dar m-a deranjat abordarea. După ce am postat mesajul, brusc și-a recuperat contul? Mi-a scris și acum un an, când m-a întrebat ce fac.

Ulterior, mi-a spus că «Nu am spus că ești escortă. Mă gândeam să facem bani împreună». I-am spus că nu vreau și mi-a trimis o poză cu el în chiloți, din solar. Nu mi-a trecut prin cap să fac screenshot. M-a întrebat dacă locuiesc în România și ceva. Dar a șters mesajele și m-a blocat. Nu îmi place de el. Nu cunosc fotbaliști”, a declarat Miruna Milu la Xtra Night Show.