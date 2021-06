Milionarul cu afaceri in toata Romania si-a cedat actiunile! Acuzatii cutremuratoare: a fost banuit de implicare intr-un asasinat

Decizia vine in urma mai multor dispute pe care le-a avut atat cu partenerii din companie, cat si cu autoritatile.

Jaroslav Hascak, cofondatorul Penta Investments, a fost retinut de politia slovaca in decembrie 2020 si a petrecut o luna dupa gratii. Miliardarul e anchetat pentru infractiuni financiare.

Proprietar prin intermediul Penta al farmaciilor Sensiblu, Dr. Max si Arta, precum si al Fortuna Entertainment Group, operator de pariuri sportive, Hascak e banuit si de implicare intr-un asasinat petrecut in 2018. Atunci, jurnalistul Jan Kuciack si logodnica sa, Martina Kusnirova, au fost executati in propria lor locuinta, aflata in apropiere de Bratislava. Hascak a negat orice legatura cu asasinatul.

Fortuna Entertainment Group, detinuta de Hascak, este cel mai mare operator de pariuri din Europa Centrala. Omul de afaceri are 51 de ani, iar averea sa a fost estimata la 1,2 miliarde de dolari. Hascak a luat decizia de a-si transfera toate actiunile sotiei sale, scrie lidovky.cz. Miliardarul detine 44% din actiunile Penta. Compania opereaza in peste 10 tari din Europa si are birouri in Praga, Bratislava si Varsovia. Mai bine de 43 000 de oameni muncesc pentru Penta.