Mia Khalifa revine in industria adultilor! Anuntul a socat pe toata lumea: fosta actrita din filmele interzise poate face o AVERE intr-un timp record

Mia Khalifa s-a retras din filmele interzise, insa acum s-a decis sa revina pe o platforma dedicata exclusiv adultilor.

Mia Khalifa si-a anuntat fanii ca este prezenta pe OnlyFans, celebra platforma pentru adulti in care se trimite continut sexy confidential, contra unei sume de bani.

Mia Khalifa a anuntat ca va cere aproximativ 10 euro fiecarui fan care vrea sa ii vada continutul exclusiv si deja este inghesuiala pe contul de OnlyFans al fostei actrite xxx.

Totul a fost dezvaluit pe contul de Instagram detinut de Mia Khalifa, unde este urmarita de aproape 22 de milioane de persoane. Daca va avea acelasi succes si pe OnlyFans, Mia ar putea sa faca o avere uriasa intr-un timp record:

"In sfarsit ma incred in mine si in ceea ce sunt, dar si in deciziile pe care le iau pentru mine. Iar acesta este modul meu de a parasi granitele retelelor sociale conventionale. Chiar daca nu voi crea continut nud, voi trata aceasta pagina ca pe Instagram-ul meu. Vreau sa imi recapat puterea si sa postez doar ce vreau si ce ma face sa ma simt bine si sunt atat de recunoscatoare ca toti ma sustineti in aceasta calatorie salbatica.

Toate acestea sunt noi pentru mine, nu am fost niciodata pe o platforma cu fanii, asa ca orice sugestie din partea voastra este foarte apreciata", a fost mesajul postat de Mia Khalifa, potrivit Daily Star.