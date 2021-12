Mia Khalifa a șocat din nou internetul: „Mami, abia aștept să arăt ca tine când voi fi mare!” Postarea a devenit virală

Mia Khalifa s-a retras din industria pornografică în 2017. Cu toate acestea, la 4 ani distanță, încă mai este în topul celor mai căutate actrițe XXX pe internet.

Mia a știut să profite de imaginea ei, iar după ce a renunțat la filmele pentru adulți a devenit influencer, având 26.7 milioane de urmăritori pe Instagram și peste 30 de milioane de urmăritori pe TikTok. Pe cea din urmă platformă de social media, modelul a creat mai multe controverse cu un video postat recent, în care a încercat să-și amuze fanii.

„Mami, abia aștept să arăd ca tine când voi fi mare!” / „Mami a cheltuit 13.000 de dolari pentru sâni, 15.000 pentru nas, așa că mai bine ai începe să strângi bani”, a fost dialogul pe care Mia Khalifa l-a creat pentru internauți.

Mia Khalifa, celebră pe Only Fans

De când a renunțat să mai joace în filmele pentru adulți, Mia și-a lansat propria firmă de lenjerie. Însă, în urmă cu un an, aceasta a hotărât să se își deschisă un cont de Only Fans, aplicație la care au aderat tot mai multe femei, pentru a-și delecta fanii cu poze sexy și materiale pornografice în schimbul unei sume de bani.

Cu un cont de Instagram de peste 26 de milioane de urmăritori, Mia se bucură de o groază de abonnați pe Only Fans. De altfel, modelul a ținut să le mulțumească susținătorilor pentru primul an pe această platformă și i-a încântat cu două poze super sexy.

Mia postează activ pe Only Fans, unde are pestre 500 de fotografii și 50 de videoclipuri. Un abonament lunar pentru a o vedea nud pe fosta actriță porno este 12.99 dolari, în timp ce pentru trei luni este 35.07 de dolari, pentru 6 luni, 66.25 de dolari, iar pentru un an 101.32 de dolari.