Mai tare ca faza cu profesorul peste care a intrat fetita! Clipul care face inconjurul lumii! Ce s-a intamplat in direct la BBC

Mai mult de doua milioane de vizualizari a strans filmarea care a devenit virala la scurt timp dupa ce a aparut.

Dr. Clare Wenham a avut parte de toata atentia in timpul unui interviu in direct pentru BBC. Profesor asistent in politici de sanatate globala la Scoala de Economie din Londra, Wenham se afla in timpul unui interviu legat de carantinarea locala, atunci cand fiica sa, Scarlett a furat toata atentia.

Dr. Wenham a incercat sa nu se lase distrasa de cea mica, a continuat sa vorbeasca si a incercat sa o distraga pe fetita cu o fotografie pe care cea mica a inceput sa o aranjeze prin camera.

Prezentatorul BBC, Christian Fraser a intrat in jocul fetitei si a inceput sa vorbeasca cu ea. Scarlett l-a intrebat insistent cum il cheama, iar ulterior a inceput sa ii explice acestuia unde ar putea agata fotografia pe care i-a dat-o mama ei.

“Mummy what's his name?” Dr Clare Wenham, we understand your struggles of working from home and looking after children ????https://t.co/vXb15EQatL pic.twitter.com/4f3PODtJWA — BBC News (UK) (@BBCNews) July 1, 2020

Clipul a devenit rapid viral, cu mai mult de doua milioane de vizualizari.