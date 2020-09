La asta nu se astepta nimeni! A dat biserica pe cel mai popular site pentru adulti! Dezvaluiri incredibile ale femeii-pastor care si-a schimbat complet viata

Nikole Mitchell a luat o decizie incredibila in ceea ce priveste 'cariera' sa.

Femeia-pastor a parasit biserica pentru a-si incepe cariera pe cel mai popular site pentru adulti al momentului si a declarat intr-un interviu pentru New York Post ca si-a dorit dintotdeauna sa fie stripper si se simte mai implinita ca niciodata.

"Inca de mica mi-am dorit sa fiu stripper, insa am fost indoctrinata sa cred ca dorintele si corpul meu sunt pacatoase si rele.

Mi s-a spus ca femeile nu pot fi la putere si trebuie sa stea in bucatarie sau acasa cu copiii", a declarat Nikole.

Dupa ce a devenit pastor, femeia a mers la un eveniment organizat de comunitatea LGBT si a realizat ca isi doreste altceva. Astfel, a parasit biserica si a descoperit ca este bisexuala, dupa cum a declarat chiar ea. Ulterior, si-a facut cont pe cel mai celebru site pentru adulti, iar viata i s-a schimbat complet.

"Oricine are dreptul sa se exprime liber in modul in care se simt cel mai bine. Nu m-am simtit niciodata mai sexy si mai libera decat acum", a spus femeia.