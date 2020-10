JAF ARMAT in casa fostului fotbalist Luca Toni. Scene DE FILM puse la cale de HOTI. Italianul si-a gasit sotia LEGATA!

In presa italiana au aparut detalii despre trauma la care a fost supusa zilele trecute familia lui Luca Toni (43 de ani).

Fostul mare atacant consacrat la echipe precum Fiorentina, Bayern Munchen si Juventus a fost victima unui jaf armat cum rar se vede, inclusiv in filme. Evenimentul s-a produs joi seara, intre orele 19.30 si 21.30, la domiciliul sau din regiunea Modena. "Ceea ce conteaza e ca suntem bine", a mentionat Toni pe Instagram la finalul acestei saptmani, precizand ca i-au fost furate mai multe obiecte de valoare, printre care si cateva ceasuri Rolex.

In spatiul public din Italia circula si cateva detalii stupefiante desprte felul in care s-au petrecut lucrurile. Astfel, se pare ca cei trei intrusi, dintre care unul inarmat, au intrat in vila, acolo unde erau in acel moment doar sotia (fotomodelul Marta Cecchetto) si soacra lui Luca, dar si ingrijitoarea locuintei. Toate cele trei femei au fost imobilizate si legate, in timpe ce gurile le-au fost lipite cu banda adeziva pentru a nu face zgomot.

Acesta a fost tabloul gasit de Luca Toni atunci cand s-a intors acasa, impreuna cu cei doi copii ai sai. La un prim contact cu hotii, fostul fotbalist, campion mondial in 2006 cu Italia, a fost lovit la cap, in timp ce copiii au fost dusi intr-o alta incapere, pentru a nu asista la aceste scene terifiante.

Dupa ce si-au dus la capat jaful, hotii au disparut cu o masina Audi A3 furata, asta in timp ce vecinii incepusera deja sa se alarmeze cu privire la situatia ciudata pe care au observat-o la locuinta lui Toni. Cel putin deocamdata, atacatorii n-au fost prinsi.