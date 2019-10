In ce conditii este tinut sangerosul traficant El Chapo, in celebra aripa "Z" din penitenciarul din Colorado

El Chapo are un program draconic.

Celebrul traficant de droguri din Mexic a primit inchisoare pe viata, iar americanii au de gand sa il tina in conditii draconice toata viata. Acesta este tinut in celebra aripa "Z", din inchisoarea ADMAX din Colorado, acolo unde sunt gazduiti cei mai periculosi criminali.

Aripa are doar 4 celule, toate cu pereti extrem de grosi, din ciment, si porti duble la intrare. Mai mult, detinutii tinuti in aceste celule sunt supravegheati video 24 din 24 de ore, avand lumina aprinsa in permanenta in celula.

El Chapo are voie sa iasa din celula doar 1 ora pe zi, pentru a face exercitii fizice. In rest, acesta mananca si face dus in celula, fara sa aiba voie sa paraseasca incaperea.

Mexicanul a trimis o scrisoare judecatorului prin care i-a spus ca este tinut in niste conditii absolut inumane.