Imaginile zilei vin din America! O mama, gata sa-si arunce copilul din brate pentru o minge de baseball! Reactia oamenilor de pe stadion

Meciul de baseball a avut protagonista o mama din tribuna.

Meciul de baseball dintre San Diego Padres si Chicago Cubs a oferit un moment genial. Mingea care a ricosat in tribuna a fost prinsa de o mama care isi tinea copilul in brate. Faptul ca fiul ei era in mana stanga, nu a impiedica-to pe femeie sa urmareasca mingea si sa o prinda cu bratul drept. Bucuria a fost fara margini cand a reusit sa le ia fata celorlalti si sa fie ovationata de intreg stadionul.

Moms are amazing. pic.twitter.com/m4lKAJMPZ9 — San Diego Padres (@Padres) June 9, 2021



"Am vazut-o ca a sarit, a venit spre mine si am simtit ca o voi prinde. Nu m-am gandit ca va ajunge viral momentul.

Vreau sa dedic aceasta rausita tuturor mamemor multitasking, care fac atat de multe lucruri zilnic", a delcarat Lexy Whitmore pentru NBC.