Imaginile INCONSTIENTEI! 100.000 de oameni au sfidat autoritatile pentru a participa la o inmormantare! Ce a urmat e ireal 

Desi autoritatile au impus restrictii de izolare din cauza pandemiei de coronavirus, locuitorii din Bangladesh au ales sa le sfideze, pentru a merge la inmormantarea unui politician musulman, Maulana Jubayer Ahmed Ansari.

Politia din Bangladesh a raportat ca oamenii nu purtau masti sau costume de protectie in timpul funeraliilor.

Thousands join Janaza in Bangladesh flouting social distancing rule

Several thousand people attended the namaz-e-janaza of Maulana Jubayer Ahmed Ansari at Sarail upazila of Brahmanbaria district on Saturday, ignoring the risk of coronavirus transmission. pic.twitter.com/kAoyuNDW4X