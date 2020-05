Imaginile care fac inconjurul lumii! Aparitie din ALTA LUME pe plaja de 1 mai! Ce a facut cand a vazut oamenii pe malul marii

Daniel Uhlfelder, un avocat american din Walton County, Florida a protestat la redeschiderea plajelor din Florida, costumandu-se in Moarte. Acesta si-a pus o masca, o roba neagra si a luat o coasa si a inceput sa mearga printre turisti, avertizandu-i sa stea in casele lor.

Intr-o postare pe Twitter, avocatul a anuntat ca are de gand sa faca asta pentru a atrage oamenilor atentia in legatura cu pericolul la care se supun.

"Astazi am inceput sa merg prin Florida costumat in Moarte pentru a le reaminti locuitorilor ca este important sa ramanem acasa si sa ne protejam unii pe altii. Asta este doar inceputul", a scris Daniel Uhlfelder.

