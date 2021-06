Imagini ireale! Presedintele Macron, palmuit de un francez in timp ce dadea mana cu oamenii veniti sa-l vada 

Presedintele Emmanuel Macron a fost protagonistul unui incident neasteptat in timpul unei vizite in sudul Frantei.

Aflat in vizina in regiunea Drome, unde s-a intalnit cu studenti si alti oameni pentru a discuta despre revenirea vietii la normal dupa pandemia de COVID-19, Emmanuel Macron a fost lovit de un om aflat in public, in timp ce dadea mana cu cei veniti sa il vada.

Fortele de securitate au intervenit imediat, iar doua persoane au fost arestate. Demnitarul francez si-a continuat vizita, iar premierul Castex a declarat ca incidentul reprezinta "un afront la adresa democratiei".

Emmanuel #Macron giflé à #Tain par un jeune homme qui semble crier "Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie". Un slogan royaliste donc. pic.twitter.com/fkt46m2RI1 — Maxime Macé (@MaskymMace) June 8, 2021