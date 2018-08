Imagini ireale cu un barbat care se bate cu un cutit cu 2 rechini! Pe unul din ei il injunghie in cap

Vezi cum se termina momentul socant. VIDEO

Un barbat a oferit imagini socante in timp ce vana ton in apele de langa Haiti. Acesta a prins un peste mare si extrem de scump, un ton cu aripioara galbena, care poate fi vandut la restaurantele specializate in sushi cu preturi uriase ce ajung si pana la 10.000 de dolari.

Inainte sa il scoata din apa, barbatul a fost atacat de 2 rechini, ce au venit sa manance tonul care sangera deja si ... chiar si pescarul. Barbatul este atacat de cei doi rechini insa reuseste sa se apere incredibil, cu un cutit.

Acesta il injunghie pe unul dintre rechini in cap si pe celalalt in spate si reuseste sa ii alunge pe ce doi, dupa aproape 1 minut in care adrenalina a fost la cote maxime.

Barbatul nu doar ca a scapat nevatamat, ci a reusit sa pastreze si pestele, pe care l-a scos pe barca ce a venit sa il salveze.