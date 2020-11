Imagini INTERZISE barbatilor! O femeie a spart peste 500 de sticle de bauturi alcoolice! Paguba uriasa pe care aceasta a provocat-o

Dauna uriasa provocata de catre o doamna intr-un supermarket. O femeie dezlantuita s-a apucat sa arunce sticle de bauturi alcoolice in valoare de zeci de mii de lire sterline de pe rafturile supermarketului.

Imaginile o surprind alunecand la un moment dat si cazand pe sticlele sparte, iar spectatorii au urmarit socati momentele in care aceasta a fost ranita. Unul din clienti i-a transmis femeii ca ar fi cazul sa se calmeze, doar ca aceasta i-a raspuns aruncandu-i o sticla la picioare.

"Nu am vazut niciodata asa ceva", a spus unul dintre clienti socati. Femeia a fost arestata, asta dupa ce agentul de securitate al supermarketului a reusit sa o scoata din magazin. Ea a fost dusa la spital pentru a-i fi tratate ranile, dar doctorii nu au reusit sa explice momentul de nebunie al acesteia.

Din sursele locale, dauna provocata de femeie ajunge la circa 130.000 de dolari. O suma incredibila avand in vedere ca vorbim de peste 500 de sticle de alcool sparte.

Mai jos puteti vedea videoclipul care a socat Marea Britanie:

