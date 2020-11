Asta e cel mai dorit job din lume! Cu cat e platit si ce scrie in fisa postului. INTERZIS celor alergici la plante 

O firma de gradinarit din Marea Britanie angajeaza persoane pentru testarea efectelor afrodisiace ale plantelor.

O oferta de angajare rar intalnita a fost scoasa la iveala de presa din Albion. Conform cotidianului The Sun, compania Whatshed e in cautarea unor "cobai" care sa verifice pe pielea lor stimulii de ordin sexual indusi de consumarea unor diverse ierburi, fructe sau legume.

Potrivit sursei citate, jobul e platit cu 1500 de lire (aproape 2000 de euro) pentru doua luni in care cei selectati isi vor exprima opiniile referitoare la efectul afrodisiac al plantelor respective.

Mai exact, sunt cautate cupluri care sa intre in acest experiment, varsta partenerilor trebuind sa se incadreze intre 25 si 65 de ani. In plus, pentru a nu aparea probleme, doritorii sunt nevoiti sa prezinte o dovada a faptului ca nu au alergii la plante.

"S-a dovedit ca gradinaritul are efecte pozitive pe plan fizic si mental. Daca putem ajuta cuplurile sa-si imbunatateasca viata sexuala, vom fi extrem de multumiti", a declarat un reprezentant al firmei Whatshed.

