I-au furat pozele de pe Instagram si castiga mii de dolari pe spatele ei! Modelul Playboy a rabufnit: cu ce se confrunta in mediul online

Tahlia Paris Polan (23 de ani) este celebra pe Instagram, iar utlizatorii incearca sa profite fraudulos de pe urma ei.

Tanara de 23 de ani, fost model Playboy, isi castiga in prezent existenta din platformele online. Fata este celebra pe Instagram, unde are aproape 1 milion de urmaritori.

Fata a povestit cosmarul cu care se confrunta din cauza urmaritorilor, ajungand in doua randuri chiar si la politie.

Thalia spune ca au fost create mai multe conturi false care ii folosesc imaginea, iar unul dintre aceste conturi a strans aproape jumatate de milion de urmaritori.

Acestia se folosesc de conturi pentru a vinde diverse chestii fanilor, cum ar fi diete de slabit sau exercitii minune care te ajuta sa ai un corp de invidiat.

"Isi castiga banii furandu-mi fotografiile si folosind numele meu pentru a vinde in mod fraudulos chestii online. Totul de la lenjerie intima, pana la diete si exercitii de antrenament.

Cand acesti oameni nu primesc articolelele pe care le-au platit, imi trimit mie amenintari cu moartea, solicitandu-mi sa le dau tot ce comandasera. Am dosare deschise la politie in acest sens. Doua cazuri deschise de Departamentul de Politie din Los Angeles. A trebuit sa merg acolo si sa depun marturie", a spus tanara, potrivit Daily Star.

Fata castiga o avere din platformele online si spune ca este gata sa isi cumpere o casa din banii ei:

"Sunt o multime de fete care sunt pe OnlyFans si fac bani usor pe care ii cheltuiesc pe genti, vacante, pantofi si asa mai departe. Nu ma intelegeti gresit. Imi plac si chestiile astea! In prezent economisesc pentru a-mi cumpara o casa. Sper ca in urmatoarele cateva luni sa detin propria mea locuinta si am doar 23 de ani", a mai spus Thalia.