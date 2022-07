Gică Popescu, despre momentul când și-a anunțat copiii că merge la închisoare: „A fost cel mai greu! Am izbucnit toți în plâns!”

În martie 2014, cu o zi înainte de alegerile FRF, Gică Popescu (54 ani) a fost condamnat cu executare în „Dosarul Transerurilor”, la 3 ani, o lună și 10 zile de închisoare.

Fostul internațional român a mărturisit că cel mai greu moment nu a fost pedeapsa propriu-zisă, ci să-și anunțe copiii, pe Nicolas și Maria, că va fi încarcerat.

Gică Popescu: „Nu le-am spus niciodată tot ce aș fi vrut eu să le spun!”

„A fost cel mai greu moment din toată povestea zilei fatidice. Când au venit copiii de la școală. Ei nu aflaseră, s-a dus Marilena, soția lui Gică, să-i ia de la școală. Și când au intrat în casă, era înmormântare, era plin de rude, prieteni, lumea era plânsă. Și s-au speriat. Au crezut că a murit cineva. Atunci i-am luat de mână și i-am dus în cameră.

Ne-am așezat pe pat, i-am luat de mână pe amândoi și am început să le spun: 'Voi știți că tati aștepta astăzi un verdict'. Nici nu am apucat să continui, că Maria a întrebat: 'Te duci la închisoare?'. Am răspuns: 'Da, tată', și am izbucnit toți 4 în plâns. Ăsta a fost cel mai greu moment.

Din păcate, nu le-am spus niciodată ce aș fi vrut eu să le spun. Pentru că nu vreau să își schimbe gândirea vizavi de o anumită zonă. Am lăsat lucrurile să treacă, ei s-au maturizat enorm în acea perioadă, le-a fost foarte greu. Îmi aduc aminte că fata mea, în fiecare dimineață când se trezea, își desena o inimă aici, pe deget, lângă ineluș, pentru că îi era dor de mine. Veneau în fiecare lună la mine. A fost o perioadă foarte grea și pentru ei, dar ce nu te omoară te întărește”, a declarat Gică Popescu pentru gsp.

De-a lungul carierei, Gică Popescu a evoluat la echipe legendare, precum PSV, Tottenham, Barcelona sau Galatasaray. Fostul închizător a avut performanțe remarcabile și la echipa națională, unde a participat la 5 turnee finale, trei Campionate Mondiale și două Europene, bifând 115 selecții și 16 goluri.