Gata isteria! Veste uriasa despre manusile pe care toata lumea le vrea. Ce se va intampla in viitor

Cea mai cautata piesa vestimentara a momentului se va produce de-acum inainte la scara larga.

Senatorul american Bernie Sanders a devenit vedeta globala peste noapte cu manusile purtate la ceremonia de investire a noului presedinte al SUA, Joe Biden. De-atunci a pornit o goana nebuna in intreaga lume pentru achizitionarea unor manusi similare, stocurile fiind, evident, limitate.

Jennifer Ellis, profesoara din Vermont care a creat celebrele manusi a venit acum cu un anunt minunat pentru toti cei care vor sa fie in ton cu moda lansata involuntar de Bernie Sanders.

"I have amazing news! I'm partnering with Vermont Teddy Bear to make Bernie's Mittens for EVERYONE!!" Jennifer Ellis tweeted Saturday.

"Am o veste nemaipomenita! Ma voi asocia cu Teddy Bear din Vermont pentru a produce manusile lui Bernie pentru toata lumea!", a scris Jennifer Ellis pe contul de Twitter, sustinand ca o parte a castigurilor obtinute vor fi donate. Povestea manusilor din lana reciclata a inceput in 2016, atunci cand Jennifer i le-a daruit lui Sanders ca un gest de consolare dupa ce acesta pierduse cursa cu Hillary Clinton pentru alegerile prezidentiale din acel an.