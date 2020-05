Acest model si-a surprins toti fanii pe retelele de socializare.

Adriana Hughes este un model cu peste 300 de mii de urmaritori pe Instagram. Aceasta si-a lasat toti fanii cu gura cascata in momentul in care a postat un clip pe Instagram in care a vrut sa impartaseasca cu acestia modul in care isi face exercitiile de gimnastica.

Fanii au reactionat imediat si au asaltat-o cu o multime de comentarii. Videoclipul a strans peste 40 de mii de vizualizari.