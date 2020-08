Face orice pentru fanii ei! Modelul care accepta cele mai ciudate propuneri din partea urmaritorilor! Ce a putut sa faca pentru un fan 

Dakota James (23 ani) este model pentru adulti din New York si face orice pentru admiratorii sai.

Modelul cu 1.6 milioane de urmaritori pe Instagram activeaza si pe o site pe care posteaza continut explicit pentru adulti. Mai mult, tanara spune ca obinsnuieste sa le faca pe plac urmaritorilor sai.

Dakota recunoaste ca atunci cand era tanar nu era atat de atractiva cum este acum, insa acum primeste extrem de multa atentie datorita aspectului sau.

"Afacerea s-a imbunatatit semnificativ anul asta. Fac in mod clar mai multi bani acum. Eram departe de cea mai frumoasa fata din liceu, insa acum sunt mai increzatoare ca niciodata.

Odata, un fan m-a intrebat daca as putea sa imi rad cascaval pe picioare si sa il mananc. Am facut-o! Aveam picioarele curate. Am o relatie buna cu fanii mei, ma fac intotdeauna sa rad. Sunt extrem de interactiva, imi pasa de ei si lor le pasa de mine", a recunoscut tanara intr-un interviu conform Daily Star.