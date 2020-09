Extraterestru, impuscat mortal de 5 ori! Dezvaluirile socante ale unui fost Maior din armata americana: cum a fost descrisa creatura

George Filler, un fost Maior in armata americana, a facut o dezvaluire incredibila.

George Filler (84 de ani) este un fost Maior din armata americana si a dezvaluit un moment incredibil pentrecut in anul 1978.

Un OZN a fost confundat cu un avion de spionaj la baza americana Fort Dix din New Jersey si in acel moment a fost deschis focul. Potrivit declaratiilor facute de George Filler, un extraterestru a fost impuscat mortal de 5 ori in urma incidentului.

Fostul Maior spune ca nu a vazut cu ochii lui intamplarea, insa totul i-a fost relatat de un superior, cu grad de Sergent principal.

"Era agitat, fata lui era palida si avea ochii larg deschisi. Apoi a spus cel mai ciudat lucru: 'Un extraterestru a fost impuscat la Fort Dix si l-au gasit la capatul pistei noastre'", a spus George Filler in cartea sa, potrivit Daily Star.

George Filler a crezut ca glumeste si ca este vorba despre un spion dintr-o tara straina, insa Sergentul i-a marturisit din nou:

"Nu, era din spatiul cosmic, un extraterestru", a continuat Sergentul.

Potrivit descrierilor, extraterestul a fost identificat ca fiind o 'creatura subtire de culoare gri-maro'.

Cadavrul extraterestrului impuscat ar fi fost dus la baza aeriana Wright-Patterson din Ohio, iar Maiorul Filler a spus ca i s-a refuzat accesul la fotografiile pe care le-a solicitat apoi, pentru un raport de informatii.

Iesit la pensie, George Filler sustine cu tarie ca relatarea povestita nu este o farsa si e 100% reala.