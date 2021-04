"Eu am organizat totul! Am avut si relatii cu doua fete!" El este barbatul din spatele pozelor nud din Dubai care au scandalizat planeta! Ce a spus dupa ce a fost arestat

Fotografiile cu femeile dezbracate in Dubai au facut inconjurul planetei.

17 tinere au fost surprinse in timp ce realizau o sedinta foto nud pe un balcon din Dubai, in ciuda faptului ca acest lucru este ilegal. Ulterior, fetele au fost arestate si deportate, iar cel care a organizat toata excursia a fost retinut.

Vitaliy Grechin (41 ani) este om de afaceri cu nationalitate americana si a dezvaluit intr-un interviu pentru The Sun ca el se afla in spatele 'excursiei' si a fotografiilor indecente. Barbatul duce un stil de viata excentric, iar din postarile de pe retelele de socializare se vede ca nu este la prima astfel de experienta.

Afaceristul a platit 13 500 de euro pentru excursia fetelor si a marturisit ce s-a intamplat in Dubai.

"Traiesc asa cum 90% dintre barbatilor heterosexuali de pe planeta le-ar placea, insa nu o fac. Nu vreau sa imi cer scuze pentru asta.

Ce au facut fetele este gresit, daca ne bazam pe legile din Dubai. Insa, vorbim despre fete tinere, incantate si deschise la minte, care nu au legatura cu prostitutia, modelingul sau orice altceva. In Dubai, totul este monitorizat. Daca ar fi fost alti barbati prezenti, daca fetele se prostituau, ar fi aparut totul.

Am intretinut relatii sexuale cu doua dintre fete, nu in acelasi timp. Suntem persoane normale", a spus barbatul pentru sursa citata.

Grechin se afla inca in Dubai, la mult timp dupa ce femtele au fost deportate. Barbatul s-a infectat cu Covid-19 in timp ce se afla la inchisoare, inainte sa fie eliberat fara sa fie pus sub acuzatii.