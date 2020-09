Este virgina la 27 de ani si niciun barbat nu o poate intelege! Reactiile incredibile pe care le are o fata in momentele intime: "Esti o ciudata!"

O tanara de 27 de ani spune ca nu a putut intretine relatii intime cu niciun barbat pana in prezent.

Tanara nu a intretinut relatii intime pana la 27 de ani si mai mult, a reusit sa isi enerveze mare parte din partenerii care au incercat sa o seduca.

Fata spune ca nu se poate abtine din ras in momentul in care un barbat se dezbraca, iar acest lucru ii jeneaza pe acestia.

"Nu am facut sex niciodata pentru ca tind sa rad in momentele gresite. Am 27 de ani si inca sunt virgina. Am avut mai multi prieteni de-a lungul anilor, dar nicio relatie nu a durat mai mult de cateva saptamani. In momentul in care un tip devine serios si spune ceva romantic, incep sa rad sau fac o remarca sarcastica.

Saptamana trecuta, ultimul meu iubit m-a dus intr-o escapada de weekend. Spre meritul sau, depusese mult efort pentru aranjarea unei camere de hotel frumoasa, vin si trandafiri.

A stat in fata mea, si-a dat pantalonii jos si m-am prabusit de ras. Arata atat de ridicol, incat aveam lacrimi care imi curgeau din ochi. Era furios, dar cu cat incerca mai mult sa ma seduca, cu atat radeam mai tare. In cele din urma, si-a pus lucrurile in geanta si a spus: 'Renunt, esti o ciudata!'. Apoi a plecat acasa, lasandu-ma sa ma intorc singura cu autobuzul si trenul.

Nu ma pot abtine. Toata ideea ca doua corpuri goale se pot reuni complet mi se pare complet ridicola.

Mai multi barbati mi-au spus ca este ceva in neregula cu mine. Daca sunt complet sincera, imi e teama ca voi sfarsi singura", a dezvaluit tanara, potrivit Daily Star.

Conform sursei citate, fata a fost indemnata sa ceara ajutor de specialite pentru a descoperi care este adevarata cauza a problemei.