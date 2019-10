Era ecranelor din avion e pe final. Care este motivul si cu ce vor fi inlocuite de companiile aeriene

Schimbarea va fi totala in cativa ani.

Companiile aeriene vor implementa o schimbare mare in urmatorii ani, scrie presa din SUA. Principalele firme de pe piata au inceput sa scoata ecranele din scaune, iar Europa se aliniaza si ea treptat la aceasta moda. Singura zona in care inca sunt pastrate ecranele in scaune, chiar si pe cursele interne, este Asia.

Motivul este simplu. Companiile au inceput sa implementeze wi-fi-ul in cadrul curselor aeriene, considerand ca majoritatea clientilor vor prefera sa stea pe telefoane, tablete sau laptopuri.

Desi initial s-a crezut ca este vorba despre costuri, unele companii optand sa schimbe monitoarele cu unele mai noi si mai performante, adevaratul motiv este cel al evolutiei tehnologiei, ce vor permite implementarea retelelor de internet in interiorul avioanelor.